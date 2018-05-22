В Кремле не стали комментировать визовые требования Британии к Абрамовичу

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 мая — РИА Новости. Выводы о том, насколько требования британских властей к Роману Абрамовичу законны, надо делать аппликанту, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это тоже не наш вопрос. Выдвигаются определенные требования. Наверное, здесь в данном случае, аппликанту необходимо делать выводы, насколько они законны, не нам", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он справедливыми требования британских властей к Абрамовичу, и надо ли РФ в данном случае защищать права ее предпринимателей.

Ранее, 20 мая, издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что у владельца лондонского футбольного клуба "Челси" виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали". В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы, речь идёт о затянувшейся процедуре продления.