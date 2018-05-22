Число погибших при взрыве в Кандагаре выросло до шести

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганском городе Кандагар во вторник увеличилось до шести, 37 человек получили ранения, сообщает местное агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о двух погибших и 25 раненых.

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался во вторник в одном из районов Кандагара. По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как сообщил официальный представитель губернатора провинции Дауд Ахмади, специалисты не успели обезвредить взрывчатку. По его словам, среди погибших есть представители служб безопасности и гражданские.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.