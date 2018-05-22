Песков прокомментировал требования США по Ирану

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ядерная сделка по Ирану продолжает действовать, сейчас важно то, как Иран отнесется к требованиям Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.
"Вопрос в том, как оценивает эти двенадцать пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили свое намерение и далее сохранять эту приверженность", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке Кремлем изложенного плана.
В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.