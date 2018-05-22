Песков прокомментировал требования США по Ирану

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ядерная сделка по Ирану продолжает действовать, сейчас важно то, как Иран отнесется к требованиям Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Вопрос в том, как оценивает эти двенадцать пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности. И подтвердили свое намерение и далее сохранять эту приверженность", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке Кремлем изложенного плана.

"Кроме того, и в Москве, и в европейских странах неоднократно выражали надежду на то, что Тегеран также останется в рамках упомянутой договоренности. По сути, США являются единственной страной, которая вышла из нее со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому здесь важно спрашивать, как к этому относится Тегеран, поскольку сделка по-прежнему существует за минусом Вашингтона", — отметил пресс-секретарь президента.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.