Главы МИД Турции и России провели телефонные переговоры, сообщил источник

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото

© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Главы разведок России и Турции обсудили совместную борьбу с терроризмом Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве во вторник.

Никаких деталей переговоров приведено не было.

Россия и Турция, наряду с Ираном, являются гарантами перемирия в Сирии.