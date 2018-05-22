Президент Сингапура пригласила Путина посетить страну в ноябре

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Сингапура Халима Якоб пригласила президента РФ Владимира Путина посетить страну с официальным визитом в ноябре текущего года, заявил министр промышленности и торговли Сингапура Чань Чун Синь.

"В ноябре этого года в Сингапуре состоится Восточно-Азиатский саммит, и наш премьер-министр отправит приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите, и наш президент пригласит президента Путина совершить государственный визит", — заявил он на открытии выставки, посвященной 50-летию дипотношений России и Сингапура.