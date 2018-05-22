Депутат рассказал о состоянии госпитализированного главы Палестины

ГАЗА, 22 мая — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас, госпитализированный с воспалением легких, идет на поправку, сообщил навестивший его израильский парламентарий Ахмад Тиби.

Депутат, сам врач по основной специальности, написал в микроблоге Twitter, что 83-летний лидер получает лечение антибиотиками и может уже через несколько дней покинуть больницу.

"Он страдает от пневмонии и лечится антибиотиками. Его состояние значительно улучшилось", — сообщил Тиби, представляющий в Кнессете блок "Объединенный арабский список". Парламентарий добавил, что обсудил с Аббасом "ряд политических вопросов".

Первоначально причиной госпитализации называли осложнения после недавней операции на ухе.

Палестинское телевидение накануне показало первые кадры с Аббасом, который в синем халате самостоятельно идет по больничному коридору. На фотографиях, также разошедшихся в местных СМИ, президент сидит в кресле и читает газету, по которой можно судить о "свежести" съемки.

Очередная госпитализация Аббаса вновь породила дискуссию об отсутствии у него явного преемника и механизмов передачи власти, которые бы надежно работали в условиях внутрипалестинского раскола.