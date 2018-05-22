Протестный марш в Бангкоке блокирован полицией

БАНГКОК, 22 мая – РИА Новости, Евгений Беленький. Полиция столицы Таиланда блокировала утром во вторник марш протеста с требованием скорейшего проведения выборов в стране, и уже в течение пяти часов уговаривает демонстрантов разойтись.

Марш под лозунгом "Мы хотим выборов!"

Более ста участников марша под лозунгом "Мы хотим выборов!", планировавших пройти через весь исторический центр Бангкока от Тхаммасатского университета до Дома правительства, были остановлены полицейским кордоном с пластиковыми щитами в самом начала маршрута, у ворот университета.

Демонстранты начали собираться на территории городского кампуса Тхаммасатского университета, известного своими традициями борьбы за демократию, еще вечером в понедельник. Марш, который планировался на вторник, приурочен к четвертой годовщине военного переворота, в результате которого к власти в Таиланде пришло нынешнее правительство. Ранее устроители марша обратились к властям за разрешением на проведение мероприятия, но получили отказ. Попытка оспорить этот отказ в Административном суде Таиланда утром во вторник также не увенчалась успехом. В стране с 22 мая 2014 года действует запрет на все политические собрания более пяти человек и политическую деятельность. Нарушение этого запрета грозит участникам протеста тюремным заключением до двух лет и штрафами.

В операции по блокированию протеста участвуют более 1200 полицейских, об этом полиция объявила через СМИ еще в понедельник, накануне протеста. Тем не менее, непосредственно у ворот университета присутствуют только около ста офицеров и сержантов полиции, среди них много женщин.

Полиция объясняет демонстрантам, что они нарушают закон

Демонстрантов, среди которых много как молодых людей, преимущественно студентов, так и людей среднего возраста и пожилых бангкокцев, должно было быть более двухсот, однако до установления полицейского кордона утром во вторник на территорию университета сумели пройти только немногим более ста человек, большинство из них – еще накануне вечером. Попытки прибывших к университету утром во вторник демонстрантов присоединиться к товарищам встретили сопротивление полиции, у ворот произошла потасовка, однако в ней никто серьезно не пострадал, сообщили РИА Новости в отделе полиции района Чана Сонгкрам, на территории которого происходит противостояние полицейских и демонстрантов.

Полицейские ведут переговоры с лидерами протестующих: обе стороны переговариваются с помощью электрических рупоров. С самого утра во вторник в Бангкоке непогода: рано утром был ливень, к середине дня он превратился в мелкий моросящий дождь. Многие полицейские и демонстранты одеты в полиэтиленовые плащи, над небольшой толпой демонстрантов видны десятки открытых зонтиков. Несмотря на дождь, настроение на месте противостояния полиции и демонстрантов веселое: за спинами участников протеста установлены колонки, из которых доносится эстрадная и народная музыка. Свою звуковещательную аппаратуру развернула и полиция, из полицейских колонок тоже раздается музыка вперемежку с призывами к демонстрантам разойтись.

"Мы объясняем протестующим, что самим фактом такого собрания на территории университета они уже нарушили действующее законодательство о политических собраниях, а уж о марше к Дому правительства вообще не может идти речи", — сообщил журналистам начальник отдела полиции района Чана Сонгкрам полковник Пхитхак Суттхикун.

"Правительство согласилось принять петицию демонстрантов с призывом провести выборы в ноябре, но разрешило только лидерам протеста прибыть в Дом правительства для передачи петиции. Лидеры протеста пока настаивают на том, чтобы все демонстранты могли пройти маршем весь маршрут в составе колонны по двое, не мешая дорожному движению, под охраной полиции. У нас нет приказа соглашаться на этот вариант", — сказал полковник, на месте руководящий операцией по блокированию протеста.

Начальник районного отдела полиции также сказал, что полицейские пока не собираются проникать на территорию университета и производить аресты.

Днем на место противостояния прибыл заместитель начальника главного управления национальной полиции Таиланда генерал Сивара Рангсибрахманакун. Заместитель шефа национальной полиции вошел в толпу демонстрантов и начал беседовать с лидерами и участниками протеста. Содержание его бесед с лидерами демонстрантов пока неизвестно, однако СМИ сообщили о том, что перед визитом к протестующим генерал проинспектировал полицейские кордоны у Дома правительства и приказал перекрыть движение на мосту через канал, с которого обычно открыт подъезд к главным воротам территории комплекса правительственных зданий.

Не маршем, так митингом

Около половины второго (09.30 мск) в новостном выпуске Третий национальный телеканал Таиланда сообщил, что руководители протеста приняли решение продолжить протест на территории Тхаммасатского университета, если им так и не удастся договориться с полицией о проведении марша "на взаимоприемлемых условиях".

"Если не удастся договориться, мы останемся здесь надолго, будем здесь проводить митинг протеста", — сказал телеканалу один из лидеров демонстрантов, студенческий активист Рангсиман Ром.

Военный переворот, свергнувший демократически избранное правительство премьер-министра Йинглак Чинават, первой женщины на этом посту в истории Таиланда, произошел 22 мая 2014 года. В результате переворота к власти пришел Национальный совет мира и порядка (НСМП), правящий орган с законодательными полномочиями, состоящий преимущественно из военных и полицейских генералов, во главе с командующим сухопутными войсками страны генералом Праютом Чан-Оча. Генерал Чан-Оча также стал премьер-министром, возглавив назначенный НСМП кабинет министров. В стране была принята временная конституция и создан временный невыборный парламент. Через несколько дней после захвата власти военные обнародовали "Дорожную карту возвращения к демократическому правлению", в которой обозначили как вероятную дату выборов начало 2018 года. С того времени предполагаемая дата выборов несколько раз переносилась. В настоящее время военные планируют провести парламентские выборы в стране в феврале 2019 года, а на июнь планируется отмена запрета на политическую деятельность, которая позволит политическим партиям подготовиться к началу избирательной кампании. Регистрация политических партий к выборам по новому избирательному законодательству началась в Таиланде 1 марта 2018 года.