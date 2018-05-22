ШОС примет программу по борьбе с привлечением молодежи к терроризму

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Совет глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 9-10 июня в китайском городе Циндао, намерен принять программу по борьбе с привлечением молодежи к терроризму, говорится в итоговом сообщении встречи глав совбезов стран ШОС.
Также секретари советов безопасности ШОС призвали к эффективному выполнению требований профильных резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся противодействия любым формам финансирования и материально-технической подпитки терроризма.
"Стороны приветствовали проведение международной научно-практической конференции по приоритетным задачам международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму, которая прошла в Москве 3 апреля 2018 года", — отмечено в сообщении.