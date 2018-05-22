В Индии отметили важность диалога с Россией для глобальной стабильности

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин на прошедшем накануне неформальном саммите в Сочи согласились с тем, что сотрудничество двух стран является важным фактором в сохранении глобального мира и стабильности, заявил индийский МИД.

"Два лидера согласились с тем, что особо привилегированное стратегическое партнерство Индии и России является важным фактором для сохранения глобального мира и стабильности. Они разделяют представление о том, что Индия и Россия играют важную роль в становлении открытого и справедливого миропорядка. В этой связи они признали, что (Россия и Индия — ред.) являются ведущими державами с общими обязанностями по поддержанию глобального мира и стабильности", — говорится в сообщении индийского дипведомства, обнародованном по итогам встречи лидеров двух стран.

В нем отмечается, что в ходе состоявшихся переговоров Моди и Путин "обстоятельно обсудили важнейшие вопросы международной повестки". "Они cогласились с важностью построения мультиполярного миропорядка. Они договорились активизировать консультации и координацию друг с другом, в том числе по Индо-Тихоокеанскому региону. Премьер-министр Моди и президент Путин договорились продолжить совместную работу на площадках многосторонних организаций, таких как ООН, ШОС, БРИКС и G20", — указали в МИД Индии.

Согласно документу, одной из важных тем, которые обсудили на прошедшем накануне неформальном саммите лидеры Индии и России, стала террористическая угроза. В этой связи, как информировали в индийском дипведомстве, Моди и Путин подтвердили приверженность борьбе с терроризмом "во всех его формах и проявлениях". "В этом контексте они подчеркнули важность восстановления мира и стабильности в Афганистане — в атмосфере свободы от террористической угрозы. Лидеры также договорились совместно работать для достижения этой цели", — заявили в индийском МИД.

Затрагивая экономический аспект отношений двух стран, Моди и Путин "выразили удовлетворение расширением сотрудничества в энергетическом секторе". "В этой связи лидеры поприветствовали поступление первой партии сжиженного природного газа, которое должно произойти в следующем месяце в рамках долгосрочного соглашения между "Газпромом" и (индийской компанией) GAIL. Лидеры также подтвердили важность долгосрочного партнерства в военной сфере, в вопросах безопасности, а также развития ядерной энергетики", — сообщили в дипведомстве.

В заключение Моди пригласил Путина посетить Индию для участия в 19-м ежегодном российско-индийском саммите, который запланирован до конца текущего года.