Замглавы МИД: в G20 выступают за многосторонний подход к мировым проблемам

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. Абсолютное большинство стран G20 убеждены, что альтернативы многостороннему подходу при решении мировых проблем нет, заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин по итогам министерского совещания G20 в Буэнос-Айресе.

По его словам, во время министерской встречи "были проведены блиц-голосования прямо в зале, по результатам которых получалось, что практически все – 19 стран (или 18 стран в отдельных случаях) — были солидарны в том, что альтернативы многосторонности нет, что ее надо укреплять, и что в противном случае конфликтогенность будет возрастать".

Вместе с тем многие делегации отмечали, что наступили "турбулентные времена", когда в политическом поведении государств все непредсказуемо. К этому относились и различные санкции, отметил Панкин.

"Я сегодня говорил, что санкционное давление беспрецедентно, политические санкции используются как инструмент нечестной торговой конкуренции, а торговые санкции используются для политического давления. Растущий протекционизм, — в первую очередь, со стороны США — это очень опасно", — рассказал заместитель министра.

По его словам, с одной стороны, предаются забвению или приостанавливаются переговорные процессы на многосторонних площадках. С другой стороны, некоторые одиозные шаги, прежде всего США (выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану) грозят серьезными последствиями не только в вопросах пресечения распространения оружия массового уничтожения, но и экономическими последствиями для различных рынков.