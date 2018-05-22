Патрушев рассказал, откуда исходит угроза терроризма и экстремизма для ШОС

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Угроза терроризма и экстремизма для стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) исходит прежде всего с территории Афганистана, но односторонние попытки урегулирования лишь усугубят ситуацию, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС во вторник.

"Для государств-членов ШОС угроза терроризма и экстремизма исходит прежде всего с территории Афганистана. Убеждены, что любые односторонние попытки урегулировать ситуацию в Исламской республике силовыми методами в обход норм и принципов международного права способны лишь усугублять положение дел, создавать дополнительные риски для безопасности", — сказал Патрушев.

По его словам, Россия совместно с другими странами ШОС последовательно выступает за восстановление мира и стабильности в Афганистане путем политического урегулирования под руководством самих афганцев.

"Состоявшаяся 26-27 марта Ташкентская конференция по Афганистану подтвердила необходимость наращивания многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках ШОС. Рассматриваем данную встречу, а также заседания в рамках Кабульского процесса как логическое продолжение консультаций в рамках Московского формата и контактной группы "ШОС — Афганистан", — добавил Патрушев.

Он уточнил, что любые инициативы на афганском треке должны максимально учитывать интересы государств региона и исключать перспективы навязывания им неприемлемых сценариев. "В связи с этим поддерживаем предложение китайской стороны провести второе заседание контактной группы в Пекине", — заключил Патрушев.