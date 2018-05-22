Россия призвала ШОС поддержать резолюцию ГА ООН о борьбе с киберугрозами

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Россия призвала страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поддержать проект резолюции Генассамблеи ООН о предотвращении конфликтов в киберпространстве, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов ШОС.
По его словам, документ нацелен, в том числе, на недопущение использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях и предотвращение любых конфликтов в киберпространстве.
"Противодействие терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и другим угрозам безопасности необходимо осуществлять не только на земле, но и в информационном пространстве", — подчеркнул Патрушев.
Он также напомнил, что ШОС выступила с инициативой принятия универсальных правил ответственного поведения государств, которые отвечают общим интересам всех государств в области международной информационной безопасности.
"Речь идет о ее выстраивании на основе таких базовых принципов международного права, как уважение государственного суверенитета и невмешательство во внутренние дела независимых стран. Конечная цель — обеспечить равноправное участие всех государств в управлении сетью интернет", — добавил Патрушев.