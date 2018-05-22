ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Интеграция в Евразии путём сложения возможностей ЕАЭС, ШОС и АСЕАН даст новые мощные источники роста, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник.

"ШОС могла бы внести свой вклад в усилия по сопряжению национальных стратегий развития и многосторонних интеграционных инициатив. Полагаем, что сложение потенциалов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также китайского проекта "Один пояс, Один путь" позволило бы выйти на новые мощные источники роста", — сказал Патрушев.

По его словам, это позволило бы построить в Евразии широкое пространство равноправного, плодотворного, взаимовыгодного партнерства.

"Именно через эту призму мы рассматриваем инициативу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о Большом евразийском партнерстве, реализация которой отвечала бы интересам всех без исключения участников нашей организации", — добавил Патрушев.