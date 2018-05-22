Япония, Британия и Нидерланды считают нужным сохранить давление на КНДР

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД Японии, Великобритании и Нидерландов подтвердили необходимость продолжать максимальное давление на КНДР с целью разрешения проблемы вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
Встречи главы японского МИД Таро Коно с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и британским коллегой Борисом Джонсоном состоялись на полях министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе.
"Глава МИД (Японии – ред.) Коно объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР. Стороны схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления (на КНДР – ред.) со стороны международного сообщества и подтвердили намерение тесного взаимодействия по этом вопросу", — говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встреч.
Несмотря на ослабление напряженности на Корейском полуострове на фоне состоявшегося 27 апреля первого за 10 лет саммита между лидерами Южной Кореи и КНДР, правительство Японии продолжает настаивать на необходимости сохранения максимального давления на Пхеньян до принятия им конкретных шагов по денуклеаризации.
Однако во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.