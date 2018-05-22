Япония, Британия и Нидерланды считают нужным сохранить давление на КНДР

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД Японии, Великобритании и Нидерландов подтвердили необходимость продолжать максимальное давление на КНДР с целью разрешения проблемы вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Встречи главы японского МИД Таро Коно с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и британским коллегой Борисом Джонсоном состоялись на полях министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе.

"Глава МИД (Японии – ред.) Коно объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР. Стороны схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления (на КНДР – ред.) со стороны международного сообщества и подтвердили намерение тесного взаимодействия по этом вопросу", — говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встреч.

Несмотря на ослабление напряженности на Корейском полуострове на фоне состоявшегося 27 апреля первого за 10 лет саммита между лидерами Южной Кореи и КНДР, правительство Японии продолжает настаивать на необходимости сохранения максимального давления на Пхеньян до принятия им конкретных шагов по денуклеаризации.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Однако во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.