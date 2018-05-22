Токио намерен сотрудничать с Амстердамом и Лондоном по иранской проблеме

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Главы МИД Японии, Великобритании и Нидерландов подтвердили намерение стран о тесном сотрудничестве по иранской ядерной программе с целью стабилизации ситуации в регионе.

Встречи главы японского МИД Таро Коно с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и британским коллегой Борисом Джонсоном состоялись на полях министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе.

"Стороны обменялись мнениями относительно ядерного соглашения с Ираном и подтвердили намерение тесного взаимодействия для стабилизации ситуации в регионе", — говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встреч.

Ситуация вокруг СВДП — Совместного всеобъемлющего плана действий — обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.