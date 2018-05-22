Мексика проверит авиакомпанию, сдавшую в лизинг разбившийся на Кубе Boeing

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Главное управление гражданской авиации Мексики приостанавливает работу авиакомпании Damojh, у которой был арендован потерпевший крушение на Кубе Boeing-737, на время проведения проверки ее деятельности, сообщается в заявлении управления.

"В результате катастрофы, произошедшей 18 мая, компания Damojh уведомляется о начале большой внеочередной проверки… Также компания уведомляется о временном приостановлении ее деятельности, пока выполняется проверка", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что проверка послужит "изучению того, соответствуют ли текущие условия эксплуатации установленным правилам, а также сбору информации для содействия расследованию крушения".

В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета находились 110 человек, включая членов экипажа, 107 человек погибли, три женщины находятся в больнице в критическом состоянии.

По данным СМИ, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался экипажем из Мексики.