МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Зимбабве подало заявку на возвращение в Содружество наций (объединение бывших британских владений), из рядов которого африканская страна вышла 15 лет назад.

"Заявка была подана в датированном 15 мая письме, адресованном зимбабвийским президентом Эммерсоном Мнангагвой генеральному секретарю Патришии Скотланд", — говорится в заявлении организации в понедельник.

Зимбабве присоединилось к Содружеству наций в 1980 году после обретения независимости и вышло из него в 2003 году во время правления президента Роберта Мугабе.

В конце ноября 2017 года президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до следующих выборов.

Содружество наций, или как его иногда называют Британское Содружество, — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх (в настоящее время – королева Великобритании Елизавета II).