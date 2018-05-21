Более 130 человек тушат лесной пожар в Казахстане с участием техники

АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Более 130 человек и вертолет задействованы в тушении пожара в лесу на востоке Казахстана, площадь возгорания составляет около 40 гектаров, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его данным, возгорание произошло в лесной зоне Краснокардонского лесничества близ города Семей.

"На месте лесного пожара создано два боевых участка. Больше 130 человек задействованы в ликвидации огня", — сообщил Иманкулов.

Задействовано 26 автоцистерн, 109 лесников, три трактора, десять единиц высокопроходимой техники.

"Пламя пожара с неба сбивает вертолет. Тушение усложняет сильный порывистый ветер и верховой пожар. В настоящее время площадь ориентировочно составляет около 40 гектаров. Пожарные и лесники работают в условиях нулевой видимости — мешает сильное задымление", — рассказал Иманкулов.

Он отметил, что пожар происходит в лесной зоне и рядом жилых строений нет.