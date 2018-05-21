Президент Азербайджана заявил о скором старте добычи газа на "Шах Дениз-2"

БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Проект подготовки к разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2" завершится в ближайшие дни, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном с сербским коллегой Александром Вучичем брифинге в Баку.

В конце декабря 2013 года в Баку было подписано окончательное инвестиционное решение по второй стадии проекта "Шах Дениз". Запасы месторождения, расположенного в 70 километрах от побережья, оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата. Осуществляемая в настоящее время первая стадия разработки месторождения предусматривает добычу в целом 178 миллиардов кубометров газа и 34 миллионов тонн конденсата. Максимальная добыча газа в рамках стадии составляет 8,6 миллиарда кубометров газа и 2 миллиона тонн конденсата в год.

"Азербайджан является инициатором огромных энергетических проектов и их активным игроком. Среди них, конечно же, особое место занимает проект "Южный газовый коридор". В ближайшие дни мы будем отмечать завершение (подготовки к старту – ред.) проекта "Шах Дениз-2". В следующем месяце должен быть сдан в эксплуатацию проект TANAP. Тем самым будут завершены главный проекты "Южного газового коридора", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы (TANAP и TAP) являются составными частями проекта "Южный газовый коридор" по доставке газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2" в Европу. Позже к проекту могут быть подключены другие источники.

Долевое распределение среди участников соглашения по "Шах Дениз-2" следующее: BP (оператор) — 28,8%, AzSD — 10%, SGC Upstream — 6,7%, Petronas — 15,5%, "Лукойл" — 10%, NICO — 10% и TPAO — 19%.