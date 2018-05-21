В Крыму призвали активизировать работу по освобождению экипажа "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Крымские общественники призвали активизировать работу по освобождению экипажа рыболовецкого судна "Норд", удерживаемого на Украине.
Собравшиеся также призвали МИД РФ, федеральные и региональные органы государственной власти активизировать работу по освобождению захваченного экипажа.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в больнице на Украине.
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