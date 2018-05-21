Слуцкий призвал ветеранов Польши не дать переписать историю Второй мировой

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал польских ветеранов противостоять попыткам переписать историю Второй мировой войны и оправданию преступлений нацизма.

В понедельник в Госдуме состоялась встреча членов комитета ГД по международным делам с группой ветеранов Второй мировой войны из Польши, в рамках которой были продемонстрированы фотографии разрушенных в Варшаве захоронений советских воинов-освободителей Польши. Как отметил Слуцкий, подобное совершается для того, чтобы потомки не узнали правды о войне.

"Они (надгробия) просто уничтожаются для того, чтобы дети, которые придут через несколько лет на эти кладбища, не увидели там захоронений советских воинов, в соответствии с теми учебниками истории, где им преподносится совершенно другая правда о войне", — сказал Слуцкий.

Политик назвал недопустимыми подобные попытки переписать историю "самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества", которая предопределила миропорядок, в частности, в Европе. "Так же, как и попытки героизации нацизма, попытки некоторых наших западных коллег уравнять якобы преступления нацизма и коммунизма", — заявил на встрече глава комитета Госдумы.

Политик с сожалением отметил, что Польша является единственной страной на планете, где на законодательном уровне через принятый в 2016 году закон о декоммунизации и поправки к нему, принятые в прошлом году, допускается уравнивание нацизма и коммунизма.

"Необходимо через ваш колоссальный авторитет, через позицию ваших детей и внуков, через наше с вами сотрудничество, которое становится все более и более тесным с каждым месяцем, сказать решительное "нет" тем, кто сегодня занимается подобными чудовищными деяниями на территории Польши", — подчеркнул политик.