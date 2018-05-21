МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины осудило решение Парагвая о переносе своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на заявление ведомства.

Парагвай в понедельник стал третьей страной, которая перенесла в Иерусалим свое посольство в Израиле, несмотря на неурегулированный статус города. Латиноамериканское государство последовало примеру США и Гватемалы, открывших свои дипмиссии на прошлой неделе.

"Министерство иностранных дел и по делам мигрантов осудило решение Парагвая перенести свое посольство в Иерусалим и посчитало его незаконным и нелегитимным, а также агрессией по отношению к палестинскому народу и его правам и нарушением соответствующих резолюций ООН и международного права", — говорится в сообщении агентства.

Остальные страны пока держат посольства в Тель-Авиве и окрестностях из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Основополагающий для ближневосточного урегулирования документ, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Другой документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима, включая районы, занятые в 1967 году, и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.