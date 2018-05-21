ВАРШАВА, 21 мая – РИА Новости. Более десяти преподавателей различных факультетов Варшавского университета обратились к руководству вуза с просьбой наказать студентов, принимавших участие в марше националистов 1 мая текущего года, говорится в письме преподавателей на имя ректора.

Обращение касается студентов, "принимавших активное участие в неонацистском марше 1 мая".

"Своим поведением они подрывают доброе имя университета и всего академического сообщества", — говорится в письме, которое подписали 15 преподавателей.

Ученые названы имена четырех студентов. Каждому выдвигаются отдельные обвинения.

Один из них — по словам преподавателей — еще перед маршем напал на участников другой манифестации. Второй "скандировал лозунги, пропагандирующие так называемый расовый сепаратизм". О третьем студенте ученые пишут, что он "не только крайний националист, но и публицист журнала "Штурм", который использует символику и риторику национал-социализма". Четвертого студента обвиняют в том, что он "демонстрировал нацистскую символику, угрожал смертью контрманифестантам, координировал скандирование лозунгов".

"Мы требуем возбуждения дисциплинарного производства в отношении указанных выше лиц, которые своим поведением подрывают доброе имя Университета и всего академического сообщества" – говорится в письме.

"Мы призываем показательно – в том числе с исключением из академического сообщества — наказать студентов, которые активно участвовали в неонацистском шествии", — пишут преподаватели.

Марш, о котором идет речь, состоялся 1 мая в Варшаве. Он был организован четырьмя националистическими организациями. Акцию националистов пытались заблокировать антифашисты, которые организовали контрманифестацию. Дошло до столкновений и в события пришлось вмешаться полиции.