В Киеве при стрельбе возле станции метро пострадали два человека

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Два человека пострадали при стрельбе около станции метро "Гидропарк" в Киеве, передает в понедельник интернет-издание "Информатор".

"Двадцать первого мая в Киеве возле станции метро "Гидропарк" произошла стрельба. Пострадали два человека. Выстрелы прозвучали около 05.40", — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, по предварительной информации словесная перепалка между двумя компании привела к драке, в ходе которой один из участников конфликта достал пистолет и произвел несколько выстрелов. Предположительно стреляли из травматического пистолета "Форт". В результате происшествия двое пострадали и были госпитализированы, один человек задержан. По делу ведется следствие.