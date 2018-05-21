Застрявшим в ОАЭ морякам из Приморья нашли замену

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая – РИА Новости. "Газпромбанк" подобрал замену экипажу судна "Кристал Ист", арестованного в ОАЭ, и приморские моряки в ближайшее время смогут вернуться домой, сообщил РИА Новости конкурсный управляющий имуществом фирмы.

Танкер "Кристал Ист" компании-банкрота "Находка-Портбункер" находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна "Кристал Ист" вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не мог найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги.

Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, после этого власти края обратились к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и руководству "Газпромбанка" с просьбой разрешить ситуацию. Ранее судно подало сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков. Власти края сообщали, что "Газпромбанк" и генеральное консульство России в Дубае согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены моряков.

"Газпромбанк" через крюинговую компанию нашел замену экипажу, российских моряков. Поэтому часть экипажа "Кристал Ист" на этой неделе, вероятно, сможет вернуться домой. Несколько моряков изъявили желание остаться на судне", — сказал собеседник.

По его словам, вопрос о продаже судна на торгах до сих пор не решили.