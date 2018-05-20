Задержанный в Марселе "россиянин" оказался болгарином

ПАРИЖ, 20 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Задержанный накануне на вокзале французского города Марсель мужчина с подозрительной сумкой оказался выходцем из Болгарии, а не из России, как сообщалось ранее.

По информации газеты Point , речь идет о мужчине в возрасте 48 лет. Он находился в розыске из-за покушения на убийство. Срок его содержания под стражей продлен до понедельника.

В минувшую субботу железнодорожный вокзал Марселя Сен-Шарль был эвакуирован после задержания подозрительного мужчины. Военный, находящийся на вокзале, увидел мужчину с сумкой, в которой можно было различить провода и аккумуляторы. Задержанный уверял, что в его сумке нет взрывчатых веществ.

Вечером того же дня прокурор Ксавье Тарабо ранее заявил, что задержанный "назвался чеченцем и говорит по-русски". В генеральном консульстве РФ в Марселе РИА Новости сообщили, что не получали информации о якобы задержанном выходце из России.