Венесуэльцы в Мексике протестуют против выборов президента

КАРАКАС, 20 мая — РИА Новости. Венесуэльцы, проживающие в Мексике, в воскресенье вышли с протестом против проходящих в южноамериканской стране выборов президента.

Как сообщает портал Nacional , венесуэльцы собрались у здания посольства Венесуэлы в Мехико. Выборы они называют обманом. Всего вышли несколько десятков человек, державших в руках плакаты с лозунгами против президента Николаса Мадуро.

Всего в выборах главы государства в Венесуэле принимают участие четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.