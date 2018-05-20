Мадуро заявил, что мир не видит американской агрессии против Венесуэлы

КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что мир отвергает агрессию правительства США против его страны.

"Я думаю, что постоянная агрессия куклукскланового правительства США против Венесуэлы очень себя дискредитировала, ее отвергает мировое общественное мнение, народы мира и особенно наш народ", — сказал Мадуро.

В воскресенье в Венесуэле проходят президентские выборы. Всего в выборах принимают участие четыре кандидата: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Обращаясь к гражданам страны, Мадуро призвал их голосовать на выборах, чтобы "усилить демократию" в Венесуэле.