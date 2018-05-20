КАРАКАС, 20 мая – РИА Новости. Нынешние выборы президента Венесуэлы отличаются очень низким процентом голосующих в оппозиционно настроенных районах.

Оппозиция из объединения "Круглый стол демократического единства" решила не участвовать в этих выборах, считая их недемократическими, а основной соперник президента Николаса Мадуро Энри Фалькон не пользуется большой поддержкой среди оппозиционно настроенной части населения.

Корреспондент РИА Новости в воскресенье посетил участок для голосования в районе Барута штата Миранда. Если в 2012 и 2013 годах на этом участке стояли длинные очереди из желающих проголосовать, то сейчас там не видно практически ни одного избирателя.

Всего в выборах главы государства в Венесуэле участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. Мадуро и Фалькон уже проголосовали на выборах президента.