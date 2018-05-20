Ереван заявил Баку, что инженерные работы на границе ведут к перестрелкам

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Ереван предупреждает Баку, что активизация инженерных работ на армяно-азербайджанской границе приводит к перестрелкам, и, как следствие, жертвам, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.
МИД Азербайджана после гибели военного назвал заявления Еревана о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта "маскировкой захватнической политики" и "абсурдом".
"Вооруженные силы Азербайджана приступили к активным инженерным работам на некоторых участках армяно-азербайджанской границы с целью улучшения своих позиций. Армянские ВС предупреждали, что активизация инженерных работ, а также иные провокационные действия приводят к перестрелкам, и, как следствие, жертвам", — написал Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.