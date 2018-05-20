Ереван заявил Баку, что инженерные работы на границе ведут к перестрелкам

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Ереван предупреждает Баку, что активизация инженерных работ на армяно-азербайджанской границе приводит к перестрелкам, и, как следствие, жертвам, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Минобороны Азербайджана в воскресенье сообщило о гибели военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией "при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника". В Баку связали инцидент с посещением линии противостояния министрами обороны и иностранных дел Армении.

МИД Азербайджана после гибели военного назвал заявления Еревана о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта "маскировкой захватнической политики" и "абсурдом".

"Вооруженные силы Азербайджана приступили к активным инженерным работам на некоторых участках армяно-азербайджанской границы с целью улучшения своих позиций. Армянские ВС предупреждали, что активизация инженерных работ, а также иные провокационные действия приводят к перестрелкам, и, как следствие, жертвам", — написал Ованнисян на своей странице в соцсети Facebook.

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Он заявил, что армянские военные неоднократно призывали Азербайджан воздерживаться от "неуместного обострения ситуации" и предупреждали, что "ни один дестабилизирующий шаг не останется без ответа".