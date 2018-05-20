МИД Азербайджана раскритиковал Ереван после гибели военного на границе

БАКУ, 20 мая — РИА Новости. МИД Азербайджана после гибели азербайджанского военного назвал заявления Еревана о приверженности мирному разрешению карабахского конфликта "маскировкой захватнической политики" и "абсурдом".

Минобороны Азербайджана сообщило в воскресенье о гибели военного страны на нахичеванском участке госграницы с Арменией.

"Заявления Армении о разрешении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта "только лишь мирным путем" являются ничем иным, как маскировкой своей захватнической политики и полнейшим абсурдом",- заявил РИА Новости представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, "вместо того, чтобы проводить встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ министр иностранных дел Армении, посетивший оккупированные территории Азербайджана и нахичеванский участок армяно-азербайджанской государственной границы, поощряет напряженную ситуацию и провокации".

Гаджиев выразил соболезнования семье погибшего военного. Он заявил, что в связи со сложившейся ситуацией ответственность полностью лежит на Армении. Комментариями армянской стороны в связи с гибелью военного РИА Новости не располагает.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.