На нефтяном месторождении в Казахстане произошел пожар

АЛМА-АТА, 20 мая – РИА Новости. Один человек погиб, трое с ожогами госпитализированы в результате пожара на нефтяном месторождении "Комсомольское" в Мангистауской области Казахстана (на западе республики), сообщила пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны.

Как сообщается в распространенном в воскресенье пресс-релизе ведомства, пожар на месторождении, расположенном в 250 километрах от ближайшего населенного пункта, возник вечером в субботу.

"При капитальном ремонте скважины произошло загорание дренажной емкости на площади 40 квадратных метров", — говорится в сообщении комитета.

В результате пожара получили ожоги рабочие подрядной организации ТОО "М-Техсервис". Один из них скончался на месте, еще трое госпитализированы в больницу.

Пожар ликвидирован сотрудниками частной противопожарной службы в ночь на воскресенье.