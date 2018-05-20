На кулинарном фестивале в Армении представили около 80 видов толмы

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Около 80 видов толмы (или долмы – блюда из фаршированных овощей или виноградных листьев) представлены в воскресенье на всеармянском фестивале, сообщил РИА Новости глава общественной организации по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии Седрак Мамулян.

"В проводимом нашей организацией восьмом фестивале 30 команд представляют 70-80 видов толмы", — сказал Мамулян.

Фестиваль проходит в селе Хнаберд Араратской области недалеко от историко-археологического музея-заповедника "Двин". В нем участвуют десятки ресторанов и производителей кулинарной продукции. Помимо самых разных видом толмы, фаршированной мясом, рыбой, овощами, гостям предлагают вина, сладости, шашлыки, традиционные армянские выпечки.

По словам Мамуляна, возглавляемая им организация объявила май месяцем толмы во всем мире. "Усилиями наших соотечественников, общин, посольств, церковных структур в 6-7 странах уже проведены праздники толмы – например, в Улан-Удэ, Москве, Тюмени, в нескольких городах Грузии. Ожидаем информации из Румынии, Польши, Украины и Ливана", — сказал глава организации.

Кухня занимает не последнее место среди показателей национальной самобытности, однако кулинарный язык един и понятен во всем мире. "Общаясь с поварами из разных стран мира, я понял, что кулинарный мир солидарен, не считая некоторых политизированных явлений, не связанных с кухней", — сказал Мамулян.

В частности, по его словам, три года назад во время фестиваля празднично-обрядовых блюд ассирийская община представила толму с луком. "Рецепт такой же толмы мы восстановили благодаря нашим соотечественникам в румынской Трансильвании. Понятно, что армяне и ассирийцы — древнейшие народы, жившие вместе и перенимавшие друг у друга культурные традиции, и неважно, кто у кого перенял, важно, что эти явления сохранились", — сказал Мамулян.

Он сообщил, что фестивали толмы пройдут в разных странах мира и в будущем году.