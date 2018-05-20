Местные выборы в молдавском городе Бельцы признаны состоявшимися

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Явка избирателей на досрочных местных выборах в молдавском городе Бельцы, по данным ЦИК, к 16.00 по местному времени (совпадает с московским) превысила 25%.

"По данным ЦИК на 16:00, в Бельцах проголосовали 25,3% избирателей — это более 26 тысяч человек. При этом женщины голосуют активнее мужчин", — сообщается на сайте Центризбиркома

В Бельцах (втором по величине городе Молдавии) фаворитами избирательной кампании считается представитель политформирования "Наша партия" Николай Григоришин и кандидат от партии социалистов Александр Усатый. Всего на кресло мэра Бельц претендуют восемь кандидатов.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если все кандидаты наберут меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победителем станет получивший простое большинство голосов. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).

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