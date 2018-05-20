ВВС Швеции на учениях AFX18 будут использовать авиабазу под Таллином

ТАЛЛИН, 20 мая — РИА Новости. ВВС Швеции в ходе начинающихся на следующей неделе ежегодных военных учений AFX18 будут использовать авиабазу Эмари под Таллином, сообщает Главный штаб эстонских Сил обороны.

"Пройдут первые после восстановления независимости Эстонии совместные учения эстонских и шведских военно-воздушных сил. Это определенно интересная задача для обеих сторон и отличная возможность практиковать сотрудничество между разными странами", — сказал начальник штаба ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

На авиабазу Эмари прибудут восемь истребителей ВВС Швеции JAS 39 Gripen и более ста шведских военных. Полеты будут проходить круглосуточно как в воздушном пространстве Швеции, так и Эстонии.

В учениях AFX18 примут участие 3,5 тысячи военнослужащих, представляющих все рода войск вооруженных сил Швеции, а также военные из Эстонии, Финляндии, Франции и Испании.