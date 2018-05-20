ВВС Швеции на учениях AFX18 будут использовать авиабазу под Таллином

ТАЛЛИН, 20 мая — РИА Новости. ВВС Швеции в ходе начинающихся на следующей неделе ежегодных военных учений AFX18 будут использовать авиабазу Эмари под Таллином, сообщает Главный штаб эстонских Сил обороны.
На авиабазу Эмари прибудут восемь истребителей ВВС Швеции JAS 39 Gripen и более ста шведских военных. Полеты будут проходить круглосуточно как в воздушном пространстве Швеции, так и Эстонии.
В учениях AFX18 примут участие 3,5 тысячи военнослужащих, представляющих все рода войск вооруженных сил Швеции, а также военные из Эстонии, Финляндии, Франции и Испании.