В Кишиневе более ста тысяч избирателей проголосовали к часу дня

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Больше 100 тысяч избирателей, или примерно 16%, приняли участие в выборах в местные органы власти в Кишиневе к 13:00 (совпадает с мск), активнее всего голосуют люди старше 55 лет, сообщила журналистам представитель кишиневского избирательного округа Инна Бабин.

Местные выборы проходят в семи населенных пунктах Молдавии, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе страны. К 8:00 явка в Кишиневе составила 1,08%.

"К 13:00 в Кишиневе проголосовали 101 069 человек. Активнее всего голосуют люди старше 55 лет, наименее активными к этому часу являются избиратели в возрасте от 18 до 24 лет", — сказала Бабин.

Она прокомментировала слухи о нехватки бюллетеней на отдельных избирательных участках. По словам Бабин, ни одной жалобы от избирателей или наблюдателей пока не зарегистрировано.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если все кандидаты наберут меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победителем станет получивший простое большинство голосов. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).