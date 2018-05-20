Игорь Додон считает, что мэр Кишинева может быть выбран в первом туре

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон проголосовал утром в воскресенье в Кишиневе на досрочных выборах мэра города и выразил уверенность, что победитель может быть определен в первом туре.

Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.

"Опросы показывают, что восемь из десяти жителей Кишинева недовольны тем, что происходит в столице, поэтому я призываю всех выйти на выборы, чтобы все изменить. Я очень надеюсь, что сегодня удастся поставить точку, я считаю, что для этого есть все шансы и нам не придется тратить деньги на проведение второго тура", — сказал Додон.

Президент признался, что сам он голосовал за "сильного мэра", который сможет "противостоять всем вызовам". По его словам, городу нужен профессиональный подход без геополитической войны.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).