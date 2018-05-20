И.о. мэра Кишинева проголосовала на выборах главы города

КИШИНЕВ, 20 мая — РИА Новости. Независимый кандидат и временно исполняющая обязанности мэра молдавской столицы Сильвия Раду проголосовала утром в воскресенье в Кишиневе на досрочных выборах мэра города.

Выборы проходят в семи населенных пунктах страны, в том числе в столице и в Бельцах — втором по величине городе Молдавии.

На пост градоначальника молдавской столицы претендуют 11 кандидатов, но главными конкурентами, как свидетельствуют социологические опросы, являются бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Сильвия Раду — независимый кандидат, которая исполняла обязанности мэра Кишинева с момента отставки Киртоакэ. Шансы есть у Андрея Нэстасе, поддерживаемого партией "Платформа "Достоинство и правда", депутата румынского парламента Константина Кодряну (ему поддержку оказывает Партия национального единства) и бывшего министра окружающей среды Валерия Мунтяну от Либеральной партии.

"Я голосовала за то, чтобы Кишинев был вызволен из сферы политических интересов, чтобы город вернули его жителям", — сказала Раду.

Согласно законодательству Молдавии, порог явки на всеобщих местных выборах составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

Избирательные участки закроются в 21:00 (совпадает с мск).