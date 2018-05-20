ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 20 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Красный Яр, Березовское, Пришиб, Желобок и Нижнее Лозовое. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено 125 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 58 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военнослужащих ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "58 раз нарушали режим прекращения огня". "Во время боевых действий три наших защитника получили ранения", — говорится в сообщении. Отмечается, что раненых доставили в медучреждение, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Согласно данным, огонь по позициям велся из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, также ополченцы при обстрелах применили реактивные системы БМ-21.