Украинские силовики дважды нарушили перемирие в Донбассе в субботу

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (243)

ЛУГАНСК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики два раза в субботу открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

"За день, 19 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов: Луганское, Новотошковское, — по территории Луганской народной республики в районе населенных пунктов: Нижнее Лозовое, Желобок", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что при обстрелах украинские силовики использовали минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы, БМП/БТР.

"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.