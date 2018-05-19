В Китае более 730 человек тушат крупный лесной пожар

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Власти уезда Дали в китайской юго-западной провинции Юньнань направили более 730 человек на борьбу с вспыхнувшим в субботу днем лесным пожаром, говорится в аккаунте местной администрации в соцсети Weibo.

Огонь разгорелся возле кладбища в деревне Ваньцяо около 15.15 по местному времени (10.15 мск) по пока неизвестной причине. Местные власти немедленно приняли экстренные меры реагирования в чрезвычайных ситуациях.

На борьбу с быстро распространяющимся огнем направлены 200 служащих народной вооруженной полиции КНР, 180 человек из лесной вооруженной полиции, а также дружинники, пожарные, местные жители. В ликвидации пожара принимают участие 2 вертолета.

Информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало. На снимках и видеозаписях в соцсетях видно, что огонь стремительно распространяется на достаточно большую площадь расположенного на холме лесного массива, клубы густого дыма видны из населенного пункта. Представители правоохранительных органов пока воздерживаются от предположений, что могло послужить причиной пожара, ведется расследование.