Экс-советники правительства Пучдемона вошли в состав нового кабинета

МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Председатель женералитета Каталонии Ким Торра включил в состав своего правительства четырех бывших советников каталонского женералитета, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Среди назначенных советников – Жорди Туруль (глава администрации) и Жозеп Руль (советник по территориям), которые были отстранены от своих должностей в конце октября после введения прямого правления Мадрида и находятся в предварительном заключении в мадридской тюрьме. Турулю и Рулю предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

Советником образования назначен Тони Комин, занимавший эту должность в правительстве Пучдемона, а экс-советником по культуре вновь стал Луис Пуч. Оба политика находятся в Бельгии с конца октября, куда они уехали вместе с Пучдемоном. На этой неделе бельгийский суд отказал в их экстрадиции в Испанию, где им предъявлены обвинения в связи с незаконным проведением референдума 1 октября 2017 года. Пуч обвиняется по статьям неподчинение и растрата госсредств, а Комин в организации восстания и растрате госсредств.

Правительство – в которое вошли 14 советников – должно принять присягу 23 мая, в среду.

Накануне Ким Торра направил премьеру Испании Мариано Рахою письмо с предложением встретиться без предварительных условий. Ответ Мадрид собирается дать на следующей неделе.

Парламент Каталонии 14 мая утвердил одного из самых радикальных представителей движения за независимость, депутата от партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру главой каталонского правительства. В программном выступлении Торра призывал "выполнить мандат 1 октября" (1 октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за независимое государство) и создать "республику для всех".

Торра называет себя "исполняющим обязанности главы женералитета", поскольку легитимным главой правительства он считает Карлеса Пучдемона, отстраненного от должности испанским премьером Мариано Рахоем в конце октября прошлого года и дожидающегося в Германии решения немецкого суда об экстрадиции. Торра также призвал создать правительство в изгнании — Совет Республики, а в самой Каталонии — Ассамблею избранных представителей, параллельную каталонскому парламенту структуру.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в "Каталонии может быть только один председатель правительства, только одна законность и единственные действующие институты, которые определяют конституция и Статут автономии Каталония".