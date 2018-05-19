Молодежь в Тбилиси ждет позицию главы МВД о реформах наркополитики

ТБИЛИСИ, 19 мая — РИА Новости. Неправительственная организация "Белый шум", которая является одним из организаторов прошедших на прошлой неделе в Тбилиси акций молодежи против спецоперации в ночных клубах по задержанию наркоторговцев, пока не планируют возобновлять митинги, так как ждет позицию главы МВД в связи с реформами в системе наркополитики страны.

В распространенном организацией заявлении сказано, что прошла неделя после шумных акций, но их так и не позвали на встречу с главой МВД Георгием Гахария.

"Вопрос запланированных акций мы решим после того, как услышим позицию министра в связи с реформами. Главное, знать, насколько государство готово к изменениям",- сказано в заявлении.

"Белый шум" отмечает, что после спецоперации и акций протеста общество разделилось на две части с противоположными мнениями.

"В сложившейся ситуации для нас решающим является общественное мнение и консолидация поддерживающих нас людей. Хотим попросить каждого из вас сконцентрироваться и стать сильнее, не предавать нашу борьбу в решающем моменте",- отмечено в заявлении.

В ночь на 12 мая сотрудники правоохранительных органов закрыли ночные клубы в Тбилиси для проведения спецоперации, в которой было задержано восемь наркоторговцев, после чего владельцы развлекательных заведений на своих страницах в соцсетях призвали молодежь выйти на акцию протеста.

Активисты протестовали против того, что в клубы ворвался спецназ и напал на посетителей. Ночью 12 мая у здания парламента собрались сотни человек, 13 мая митинг возобновился, в нем приняли участие до нескольких тысяч участников. Ночные клубы после задержаний так и не были открыты.

Во время акций молодежи параллельно начались контракции неонацистских организаций. Ситуация накалилась, предотвратить противостояние смог глава МВД, который прибыл на место митинга и призвал всех разойтись, пообещав пересмотреть наркополитику страны.