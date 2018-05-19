Медведев выразил соболезнования главе Кубы после авиакатастрофы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями председателю государственного совета Кубы Мигелю Диас-Канель Бермудесу в связи с авиакатастрофой в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба кабмина.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа. Также сообщалось, что три женщины выжили, однако одна из них скончалась после госпитализации.

"Мы скорбим вместе с народом Кубы. Прошу вас, господин председатель, передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления выжившим", — говорится в телеграмме.