Киев отверг предложения по Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Киев отвергает все предложения специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики по урегулированию ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Киев упрямо отвергает все предложения по урегулированию ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, прикрываясь совершенно абсурдными причинами, требуя от представителей РФ на переговорах в Минске выполнения определенных действий, как от стороны конфликта, а не как страны-гаранта Минских соглашений (по урегулированию в Донбассе — ред.). Одна из таких абсурдных причин-оговорок – выход представителей РФ из СЦКК. При этом Украина не принимает не только наши предложения а и те, которые выдвигает ОБСЕ", — сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

Якубов пояснил, что в числе многих были выдвинуты предложения о совместном инспектировании и эксплуатации объекта с представителями Киева и доступе обеих сторон для контрольных мероприятий.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее назвал критической ситуацию, сложившуюся вокруг станции.