Еврокомиссар подтвердил приверженность ЕС ядерной сделке с Ираном

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете заявил, что ЕС остается полностью приверженным ядерной сделке с Тегераном, рассчитывает на дальнейшее развитие экономических отношений с Ираном.

"До тех пор, пока Иран придерживается своих обязательств по договору, ЕС также выполняет все свои обязательства", — заявил Каньете по итогам встречи с главой Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбаром Салехи в Иране. Он отметил, что возможные последствия прекращения договора были бы "катастрофическими". Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Press TV.

"С одной стороны, мы хотим снизить влияние санкций США на европейский бизнес, а с другой — поддержать рост торговли и экономических отношений между ЕС и Ираном… Мы полностью привержены сохранению экономического соглашения", — сказал Каньете.