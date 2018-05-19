ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Ресурс дипломатических решений на переговорах по Донбассу в Миске практически исчерпан, самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Россией предприняты все возможные шаги по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости полпред ДНР в Контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин.
В пятницу президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения, по мнению обеих стран, являются безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе, а замены "нормандскому формату" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию на востоке Украины на сегодняшний день нет.
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