ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Ресурс дипломатических решений на переговорах по Донбассу в Миске практически исчерпан, самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Россией предприняты все возможные шаги по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости полпред ДНР в Контактной группе на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Позиции Киева на переговорах в Минске и на линии соприкосновения абсолютно комплементарны. Отсутствие переговорного настроя и агрессия. В случае если переговорная ситуация не поменяется, то активная фаза военных действий – вопрос времени. Дипломатический ресурс практически исчерпан. Все возможные шаги как со стороны РФ, так и с нашей стороны предпринимаются на всех возможных уровнях, но, к сожалению, они не находят положительного отклика с украинской стороны", — сказал Пушилин.

В пятницу президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что минские соглашения, по мнению обеих стран, являются безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе, а замены "нормандскому формату" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию на востоке Украины на сегодняшний день нет.

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