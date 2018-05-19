ВСУ 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (233)

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 39 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 24 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили около 130 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Основное количество обстрелов пришлось на горловское направление.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 685 единиц. Как сообщалось ранее, в результате обстрела со стороны ВСУ ранения, несовместимые с жизнью, получила жительница Горловки", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

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