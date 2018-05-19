МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Семь человек, подозреваемых в связях с иностранными организациями, арестованы в Саудовской Аравии, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на сотрудника в области безопасности в службе государственной безопасности.

По данным агентства, семь человек подозреваются в предполагаемых связях с иностранными организациями, в том числе, в рекрутинге людей на государственные позиции и предоставлении финансовой помощи враждебным саудовскому правительству людям, находящимся за границей с целью дестабилизации ситуации в стране.

"Соответствующим органам удалось арестовать членов группировки, их число составляет семь человек", — говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что работа по определению всех относящихся к подобной деятельности лиц продолжается, в отношении них будут приняты все необходимые меры.