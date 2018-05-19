США и Мексика обсудили рост числа заявок на предоставление убежища

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Официальные лица США и Мексики обсудили рост числа заявок на предоставление убежища, сообщило министерство внутренней безопасности.

Во встречах, которые прошли в четверг и пятницу, участвовали МВБ США, госдепартамент, министерства внутренних дел и иностранных дел Мексики.

"(Обсуждался — ред.) значительный рост числа заявлений на убежище, с которым обе страны столкнулись в последнее время, а также юридические и политические рамки политики обеих стран в области иммиграции и прогресс по совместным инициативам", — говорится в сообщении американского министерства.

Стороны договорились продолжить совещание на уровне технических экспертов 22 мая.

Между Вашингтоном и Мехико сохраняется напряженность по вопросам миграции, которую подогревает обещание президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.